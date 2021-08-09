Украина экспортировала 94% предельного объема подсолнечного масла

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным 19 апреля текущего года между Минэкономики и ассоциацией "Укролияпром", в приложении к нему, определены предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ в объеме 5380 тыс.тонн, сообщает Укролияпром.

По данным Гостаможслужбы Украины за 11 месяцев 2020/21 МГ (по состоянию на 01.08.2021 года) из Украины экспортировано почти 5074 тыс. тонн подсолнечного масла.

Осталось поставить в августе текущего маркетингового года 306 тыс.тонн.