Обвиняемого в убийстве журналиста отпустили под ночной домашний арест

Сегодня, 9 августа суд изменил меру пресечения для Павла Бялая, который обвиняется в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. С содержания под стражей его отпустили под ночной домашний арест, сообщает РБК-Украина.

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста" , - говорится в сообщении ОО "Адвокатская совещательная группа"..

Указано, что на заседании коллегия рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста Бялая. Однако, судья приняла решение изменить меру пресечения.

Известно, что Павел Бялай является "правой рукой" Юрия Крысина по версии следствия.

В частности, он обвиняется в том, что стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Известно, что Бялай обвиняемый как в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, так и в других преступлениях за:

п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство);

ч. 2 ст. 15 (Покушение на совершение преступления);

ст. 340 (препятствование собранию);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

Напомним, суд освободил организатора "титушек" на Майдане Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям.

В частности, по обвинениям в похищении активиста Евромайдана, хулиганстве и препятствовании митингам.

Автор: Мария Кучерявец