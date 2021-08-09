Африканец, подозреваемый в поджоге старинного собора, убил священника

На юге Франции в регионе Вандея руандец добровольно сдался полиции после убийства католического священника. Полиция отметила, что год назад мигрант проходил подозреваемым в поджоге Нантского собора Петра и Павла, сообщает Эспрессо TV.

В регионе Вандея, в Мортань-сюр-Севр, уроженец Руанды убил католического священника, после чего сам пришел в полицию признаться в содеянном.

В полиции французским журналистам рассказали, что нападающий оказался тем самым мигрантом-руандийцев, которого в прошлом году задерживали в связи с пожаром в соборе Петра и Павла XV века в Нанте и который с тех пор находился под наблюдением. Через некоторое время после инцидента его приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр.

40-летний руандиець утром пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и заявил, что убил священника, с которым проживал в одном доме.

На месте священника действительно нашли мертвым.

Министр внутренних дел Франции Дарманен Жеральд впоследствии, реагируя на упреки лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, фактически подтвердил эти детали.

"Получается, что во Франции можно быть безработным, поджечь собор в Нанте, но после этого не быть выдворенным и снова совершить преступление, убив священника", - прокомментировала Ле Пен.