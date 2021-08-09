Латвия также вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предлагает правительству объявить чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. Такое решение необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции", сообщает Делфи.

При положительном решении чрезвычайная ситуация будет введена на части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит Государственной пограничной службе задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли. На такой шаг ранее пошли литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

Заметим, что за последние три дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек. Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности, чтобы реагировать на попытки незаконного пересечения границы Латвии. Одну группу лиц, которые были готовы потенциально незаконно пересечь границу, не пустили в страну. 39 нарушителей были задержаны на границе в субботу, 35 — в воскресенье, 86 — в понедельник, говорится в сообщении министерства. С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.