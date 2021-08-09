Взрыв в доме на Позняках: Расследование завершено

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти должностных лиц «Киевгаза» по факту взрыва в жилом доме на Позняках, сообщает InfoResist.

Среди подозреваемых — первый заместитель главы правления «Киевгаза», три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников квалифицированы по ч.2 ст.272 УК, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций 10-этажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами «Киевгаза» требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о нарушении «Правил безопасности систем газоснабжения», «Кодекса газораспределительных систем» и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа, сообщила пресс-служба.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Виновным лицам в порядке ст.290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец сообщила, что сегодня подозреваемые с адвокатами явились в орган досудебного расследования и получили возможность ознакомиться с доказательствами стороны обвинения.