Кабмину не рекомендуют снижать тарифы на электроэнергию для населения

Кабмину не рекомендуют снижать тарифы на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию для населения должны быть установлены на экономически обоснованном уровне для стимулирования инвестиций, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в рекомендациях международной аудиторской компании E&Y по стимулированию развития экономики, выполненных по заказу Кабинета министров Украины.

"В Украине тарифы на электроэнергию для населения установлены в размере 1,68 грн / кВт-ч, что намного ниже по сравнению с ценами для промышленных потребителей и ниже экономически обоснованного уровня", - говорится в отчете.

За рекомендациями E&Y, перевод цен для домохозяйств на рыночный уровень повысит конкурентоспособность отечественной экономики в целом как на местном, так и на международных рынках.

Напомним, вопреки рекомендациям E&Y, подготовленным по заказу самого Кабмина, Министерство энергетики предложило наоборот уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт-ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

Уменьшить тарифы предлагается путем резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

Путем отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics