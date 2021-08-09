Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на 10 августа

Практически по всей Украине погода﻿ испортится. За исключением нескольких областей, страну накроет дождем и грозами. И лишь в паре регионов термометр покажет больше 30°С.

Во вторник, 10 августа, самым холодным регионом уже традиционно окажется запад – там прогнозируют 24-27°С днем и 13-16°С ночью. Правда, на Закарпатье днем будет на пару градусов выше – там обещают 27-30°С. Такая же температура ожидается также в центре страны, на севере и в Крыму. Только ночи там будут потеплее: 15-19°С, 16-18°С и 19-21°С соответственно. Однако, в Житомирской области ожидается 26-28°С днем, а в Днепропетровской – 29-31°С. На востоке же и на юге страны термометр покажет 30-32°С днем и 18-21°С ночью.

Дожди с грозами 10 августа ожидаются по всей территории страны, за исключением Одесской, Кировоградской, Волынской и Ровенской областей. На юге ожидается сильный ветер – 11-18 км/час в среднем, местами шквалы до 22-25 км/час. На востоке, в центре и на севере будет ветер около 7-18 км/час, при чем в первых двух регионах возможны шквалы до 22 км/час. На западе и в Крыму обещают небольшой ветер – 4-14 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 10 августа в юго-восточной части страны ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый). Также 10 августа в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 10 августа ожидается температура от 19 до 28°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируют.