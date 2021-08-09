В РФ хотят запретить въезд "оскорбившим русскоговорящих"

Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект, запрещающий въезд в РФ людям, "оскорбившим русскоговорящих", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, нередки случаи, когда якобы нападают на тех, кто говорит на русском языке. В частности, недавно произошло нападение на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.