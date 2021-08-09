В РФ хотят запретить въезд "оскорбившим русскоговорящих"
Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект, запрещающий въезд в РФ людям, "оскорбившим русскоговорящих", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, нередки случаи, когда якобы нападают на тех, кто говорит на русском языке. В частности, недавно произошло нападение на продавщицу в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", — написал Володин.