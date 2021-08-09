Лукашенко заступился за Зеленского по делу вагнеровцев

Александр Лукашенко отрицает, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение в прошлом году сообщили белорусской стороне об операции по "вагнеровцам", сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, информацию о прибытии в страну боевиков он узнал от белорусского КГБ.

"Я вам рассказал, если вы иное увидите — это вранье" , — сказал Лукашенко.

По его словам, Зеленского можно «наказать» лишь за то, что Киев, в отличие от Москвы, не прислал своего генпрокурора.

Кроме того, Лукашенко отрицает, что украинская сторона сообщала белорусской о том, что среди «вагнеровцев» были воевавшие на Донбассе против украинской армии.

"Это просто против Зеленского, какой бы он не был нехороший, ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно непричастен" , — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 14 августа 2020 года Беларусь передала России 32 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных 29 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Впоследствии появилась информация, что операцию по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе, готовили спецслужбы Украины, однако данные о ней слил "крот" из окружения президента Владимира Зеленского. По данным ряда СМИ, это был глава Офиса президента Андрей Ермак. В свою очередь, президент Зеленский назвал информацию о "кроте" и срыве спецоперации "бредом".