Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью
Рекордное количество мигрантов пересекла польскую границу с Беларусью, сообщает Европейская правда.
С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.
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Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузьнице.
Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стала рекордной.
В этом году Подляское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.
В 2020 году пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.