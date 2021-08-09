Охранник стоянки продал на запчасти автомобиль клиента
Охранник стоянки продал на запчасти автомобиль, за которым собственник не приходил больше года. За преступление мужчина ближайшие три года проведет за решеткой, сообщает 24 Канал.
Деснянский районный суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы мужчине за незаконное завладение автомобилем.
Так, в октябре прошлого года в дежурную часть Деснянского управления полиции обратился киевлянин и сообщил об исчезновении автомобиля BMW со стоянки на улице Оноре де Бальзака. Оперативные работники начали поиски похищенного транспортного средства.
В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен охранник паркинга. Мужчина решил завладеть чужим транспортным средством, поскольку владелец в течение года не приходил за ним. Через Интернет злоумышленник продал машину, а новый владелец разобрал ее на запчасти.
Работники полиции задержали 31-летнего киевлянина, который имеет неотбытое наказание за хранение наркотиков. Следователи собрали всю необходимую доказательную базу и сообщили фигуранту о подозрении.
Приговором Деснянского районного суда в Киеве злоумышленнику за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
Кроме этого, на основании ст. 71 (Назначение наказания по совокупности приговоров) Уголовного кодекса Украины, присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора.