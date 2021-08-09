Канадские власти ввели очередной пакет санкций в отношении Минска

Канада в понедельник объявила о введении дополнительных санкций в отношении ключевых секторов белорусской экономики в расчете на то, что это снизит доступ белорусского государства к международным финансам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, под новые санкции подпали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.

По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся, систематических нарушений прав человека в Беларуси.

В сообщении отмечается, что с момента проведения президентских выборов в Белоруссии прошел год, и "с тех пор не прекращалась чудовищная несправедливость со стороны белорусских властей".