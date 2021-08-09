Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

Президент США подписал указ о введении санкций в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Деловая столица.

Так, санкции были введены за репрессии против инакомыслящих, ликвидацию политической оппозиции и организаций гражданского общества, фальсификацию результатов президентских выборов, создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок.

Ограничительные меры введены в отношении следующих компаний и лиц:

ОАО "Беларуськалий", которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником незаконного богатства для представителей режима Лукашенко;

Национальный олимпийский комитет Беларуси за содействие в отмывании денег, уклонение от санкций и обход визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично вынес порицание за неспособность защитить спортсменов от репрессий;

бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко, а также пятнадцать компаний, с которыми они связаны, включая частный "Абсолютбанк";

дополнительные организации, которые работают в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах экономики Беларуси.

Стоит отметить, что главой Национального олимпийского комитета Беларуси является старший сын диктатора Виктор Лукашенко.