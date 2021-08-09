Лукашенко похвастался минскими переговорами, в которых не принимал участия

Президент Беларуси Александр Лукашенко не принимал участия в минских переговорах в 2014-15 годах, его роль сводилась к принимающей стороне, отмечает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", уполномоченная президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2014-19 годах Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом по ее словам, проведение этих переговоров были для Лукашенко шансом выйти из международной изоляции, сообщается на сайте

"Европейской солидарности". "Впервые за десятилетия он встречал в холле своего нового, помпезного президентского дворца высоких гостей из Европы. Единственное его "участие" в тогдашних событиях - это официальное фото с президентами и канцлером. В тяжелых и изнурительных минских переговорах он участия не принимал, не присутствовал ни на одном раунде и ни в одной закрытой встрече" , - написала Геращенко в Facebook.

Нардеп подчеркнула, что очень странно слушать версию событий от Лукашенко, которую он может рассказывать только со слов президента РФ Владимира Путина, а "вес слов Путина знает весь мир".