В Тетереве начался мор рыбы: Житомир может остаться без водоснабжения

В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира состоялась аварийная ситуация: в результате большого количества осадков был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и 7 тыс. куб. м (7 000 000 литров) неочищенных стоков попали в Тетерев, сообщает Журнал Житомира.

Известно, что воду из машинного зала откачали. Далее ведутся работы по замене двигателей насосной станции.7 августа было созвано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает горсовет, комиссия приняла решение проводить ежечасный анализ воды в реке.

В случае ухудшения показателей, прежде всего, концентрации кислорода, будут спускать водохранилище "Видсичне". Таким образом планируют ускорить течение в реке. В случае, если спуск водохранилища не сработает, перейдут к более радикальным мерам: полная приостановка водоснабжения города.﻿

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.

Массовый мор рыбы

8 августа на реке Тетерев зафиксировали массовый мор рыбы.

Фото и видео мертвой рыбы на берегах реки публикуют житомиряне в соцсетях. По состоянию на утро 9 августа, в Государственной экологической инспекции Полесского округа никак не комментируют ситуацию.