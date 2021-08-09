В Тетереве начался мор рыбы: Житомир может остаться без водоснабжения
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира состоялась аварийная ситуация: в результате большого количества осадков был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и 7 тыс. куб. м (7 000 000 литров) неочищенных стоков попали в Тетерев, сообщает Журнал Житомира.
Известно, что воду из машинного зала откачали. Далее ведутся работы по замене двигателей насосной станции.7 августа было созвано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает горсовет, комиссия приняла решение проводить ежечасный анализ воды в реке.
В случае ухудшения показателей, прежде всего, концентрации кислорода, будут спускать водохранилище "Видсичне". Таким образом планируют ускорить течение в реке. В случае, если спуск водохранилища не сработает, перейдут к более радикальным мерам: полная приостановка водоснабжения города.
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Массовый мор рыбы
8 августа на реке Тетерев зафиксировали массовый мор рыбы.
Фото и видео мертвой рыбы на берегах реки публикуют житомиряне в соцсетях. По состоянию на утро 9 августа, в Государственной экологической инспекции Полесского округа никак не комментируют ситуацию.