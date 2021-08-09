"Укрэнерго" бьет тревогу из-за запасов угля на складах ТЭС

Объем запасов угля на складах теплоэлектростанций на треть меньше, чем указано в графике накопления топлива, который был утвержден Министерством энергетики, сообщает Деловая столица.

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа" , — говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Так, по состоянию на 9 августа на складах ТЭС находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (2 августа, 805 тыс. тонн). Объем антрацитового угля на складах ТЭС со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового — уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.