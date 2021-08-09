"Нацкорпус" заявил о вероятном штурме хаба на заводе "Атек"

Служба безопасности Украины планирует 10 августа осуществить силовой захват националистического хаба на базе завода "Атек", основанного активистами "Национального корпуса", сообщает УНИАН.

"По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода "Атек". К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения "Альфа" и сотрудников Главного управления СБУ" , - сказано в тексте заявления на сайте партии.

В то же время

"Нацкорпус" предлагает всем СМИ посетить хаб на "Атеке" и убедиться в отсутствии незаконных предметов. "Мы приглашаем всех желающих представителей СМИ посетить молодежный хаб сегодня, 9 августа, до возможного штурма, и лично убедиться, что на территории хаба нет никаких незаконных вещей, о которых завтра, предполагаем, уже готовятся писать телеграмм-каналы из Офиса президента и ватные СМИ. Мы открыты и готовы предоставить журналистам всю необходимую им информацию" , - заявили в партии.

Заявление завершается словами: " Что касается возможных "гостей" из правоохранительных структур - мы вас ждем!" .

Согласно сообщениям СМИ, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты. Среди задержанных оказались несколько ветеранов войны и местных общественных активистов. Партия назвала это политическими преследованиями со стороны президента Владимира Зеленского.