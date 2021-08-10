Владимир Остапчук с женой снялся в страстной фотосессии в автомобиле

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук снялся с женой Кристиной Горняк в страстной фотосессии. Супруги эффектно позировали в автомобиле и продемонстрировали свои чувства, сообщает 24 Канал.



Кристина поделилась фотографиями на личной странице в инстаграме. Она редко публикует фото с любимым, поэтому эти кадры привлекли внимание публики.

Звездная жена позировала перед объективом в блестящем платье с тонкими бретелями. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала изысканный макияж. Среди аксессуаров довершила look серьгами.

Владимир для фотосессии выбрал черный костюм и белую рубашку. Супруги эффектно позировали в автомобиле и перед ним, не стеснялись проявлять чувства. Между Остапчуком и его избранницей царит страсть, нежность и безграничная любовь.

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