Украина хочет больше поддержки реформ от Штатов

Украина заинтересована в увеличении поддержки реформ со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-переговоров с администратором USAID, бывшим представителем США в ООН Самантой Пауэр, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность USAID за важную неизменную поддержку внутренних трансформаций Украины, реформаторских усилий государственных институтов и гражданского общества для позитивных изменений в нашем государстве" , — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил заинтересованность Украины в увеличении поддержки реформ со стороны USAID, а также в расширении проектов Агентства в украинских регионах Украины, которые граничат с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Собеседники обсудили перспективы поддержки USAID усилий Украины по созданию новых возможностей для украинских экспортеров.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Саманту Пауэр за годы ее работы постпредом США при ООН, когда она решительно стояла на защите Украины и международного права.