В Израиле заключенному выплатят компенсацию за отсутствие диетического питания

Заключенный израильской тюрьмы "А-Шарон" обратился в суд с жалобой на Управление тюрем (ШАБАС), которое не предоставило ему диетическое питание. По словам истца, отсутствие правильного питания привело к проблемам со здоровьем, сообщает NEWSru.

Заключенный утверждал, что он много раз обращался к руководству тюрьмы с просьбой предоставить ему питание, которое бы включало в себя большое количество овощей, фруктов и хлеб из цельной муки, но его просьбы игнорировались.

Заключенный обратился в суд по мелким искам, требуя от ШАБАС денежную компенсацию за нанесенный ущерб его здоровью.

Управление тюрем просило суд отклонить иск, поскольку в течение почти двух лет заключенный не поднимал тему диетического питания, и даже подписал документ, в котором говорилось, что он не нуждается в диете. В ШАБАС говорят, что только около года назад заключенный стал говорить о необходимости особого питания, но не обращался с соответствующей просьбой к администрации тюрьмы. Кроме того, адвокаты ШАБАС считают, что нет никаких доказательств того, что здоровью истца был нанесен ущерб.

Суд по мелким искам встал на сторону истца и обязал ШАБАС выплатить ему компенсацию в размере 5 тысяч шекелей ( примерно 1,5 тыс. долларов США).