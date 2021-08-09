В ТКГ поднимут вопрос об убийстве заключенных в "ДНР"

Украинская делегация вынесет на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое должно состояться 25 августа, вопрос убийства трех украинских заключенных в колонии на оккупированной территории Донецкой области, заявила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или поражен во всех других гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже. О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки" , - считает представитель украинской делегации.

Иванова отметила, что украинская делегация будет предлагать включить заключенных, находящихся в колониях на территории ОРДЛО, в список на обмен пленными.

"Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая" , - добавила представительница делегации.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании подгрупп ТКГ, запланированное на 25 августа.