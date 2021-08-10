В Германии оценили убытки от наводнения

Общая сумма убытков от масштабных наводнений в немецких федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц может достигнуть 30 млн евро, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

По его словам, ущерб земле Северный Рейн-Вестфалия по предварительной оценке составляет 13 млн евро. Убытки в земле Рейнланд-Пфальц по крайней мере такие же высокие. Поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 млн евро.

Только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, более 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек.

Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления.

Напомним, в середине июля от масштабного наводнения в результате сильных дождей пострадали западная Германия и соседние земли Бельгии и Нидерландов. Это наводнение стало самой масштабной катастрофой за последние полвека.

Жертвами наводнения стали 188 человек, судьба еще 16 до сих пор неизвестна.