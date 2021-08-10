ЕС поддержал новые санкции против режима Лукашенко

Европейский союз (ЕС) поддержал введение Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что ЕС продолжит оказывать давление на режим президента республики Александра Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, а в стране «не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы».

Ранее новый пакет ограничений против Минска приняли в США. Американский лидер Джо Байден заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.