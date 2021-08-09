В МИД отреагировали на угрозы Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины призывает белорусские власти освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной.

"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси" , - отмечают в МИД.

Ведомство призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.

В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия" , - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставки боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, которые вводят в заблуждение белорусское общество" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в нашей стране.