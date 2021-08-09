Гордон ответил Лукашенко на "мерзавца": видео

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на оскорбления со стороны Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Ранее в понедельник Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его арестовать, сообщает УНИАН.

Ответ Гордон разместил в своем Youtube-канале, разместив вечером соответствующее видео. В частности, журналист вспомнил свое интервью с Лукашенко годичной давности и обвинил его в издевательствах над собственным народом.

Бальзам был подарен самим Лукашенко / скриншот

"Я не предполагал, что вы продержитесь год. Вы продержались год, это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут, но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочку, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером. Я надеюсь, вы недолго еще будете президентом Беларуси. Я думаю, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник, в чистом виде" , - заявил Гордон.

Он добавил, что услышать оскорбления от такого человека, как Лукашенко - почетно. И сразу достал подаренный тогда еще белорусским президентом бальзам, налив себе полный стакан.

"Я сейчас открою белорусский бальзам и выпью. Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас! Белорусский бальзам от Александра Лукашенко" , - сказал Гордон и выпил налитое.

Бальзам Гордон закусил собственным именным зефиром.

С чего все началось

На встрече с журналистами 9 августа Лукашенко, отвечая на вопрос Максима Назарова о "вагнеровцах", в котором прозвучала фамилия Гордона, призвал его арестовать и назвал мерзавцем.

"Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор... У нас есть свободные места. Как за что? - За болтовню. Привозите к нам..." , - заявил Лукашенко.