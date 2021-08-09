ВСУ укрепили границу с Беларусью системой ПВО "Ореанда"

Воздушные силы Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией установили на боевое дежурство машины автоматизированной системы управления (АСУ) авиацией и противовоздушной обороной «Ореанда», сообщает Лента.Ру.

Информационно-консалтинговое агентство Defense Express отмечает, что размещение подобной системы позволит защитить Украину от агрессивных действий РФ в воздушном пространстве. Defense Express пишет, что развертывание «Ореанды» произошло перед российско-белорусскими учениями «Запад-2021», намеченными на осень.

Характеристики данной системы, которую ВСУ получили в 2016 году, не раскрываются.