Начались всеукраинские военные учения на случай вторжения РФ

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина должна обеспечить всестороннюю готовность сил обороны для противодействия российской агрессии, говорится в пресс-службе Минобороны, сообщает Интерфакс-Украина.

"Надо помнить, что 8 августа 2008 года проводя так называемые "обучение", Кремль отдал приказ войскам ворваться в Грузию. В той преступной интервенции от рук русских оккупантов погибали солдаты и мирные жители. Сегодня снова "обучение", а потому мы пристально наблюдаем за подтекстом российских маневров и взиманием техники. Помня, для чего использует прикрытие учениями Кремль, мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня" , - цитирует пресс-служба оборонного ведомства слова Тарана.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что 9 августа начались масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны, в соответствии с Планом подготовки ВСУ в 2021 году.

Отмечается, что активные тренировки на суше, море и воздушном пространстве начались по всей территории Украины и продлятся до 13 августа 2021 года.

Как информирует пресс-служба Минобороны, к нынешним учениям привлечены все виды ВС Украины. По словам Тарана, на пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединенных сил, 14 органов военного управления ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государаственной специальной службы транспорта.

Также определенные воинские части выполняют практические действия во время тактических, тактико-специальных, летно-тактических, командно-штабных учений.

В Минобороны добавили, что Россия проводит масштабные учения на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, на временно оккупированной территории АР Крым и на российских военных базах в Армении и аннексированных регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии, а также на полигонах южных регионов.