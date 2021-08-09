Беленюк призвал прекратить травлю легкоатлетки Магучих

Единственный украинский золотой призер Олимпиады в Токио Жан Беленюк прокомментировал травлю прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. На 19-летнюю спортсменку набросились соцсети и власти за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщает Страна.ua.

Свое мнение о шумихе вокруг фото нардеп и чемпион высказал в эфире телеканала "Наш". В первую очередь Беленюк заявил, что ни на йоту не сомневается в патриотизме Ярославы. А мотивы ее действий после завоевания третьего места объяснил нахлынувшими на девушку эмоциями.

"...Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории. Она искренне обняла свою конкурентку, с которой соревновалась без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине" , - сказал борец.

Он вошел в положение Магучих, впервые в жизни оказавшейся на большом международном форуме и испытавшей бурю чувств из-за того, что благодаря ей там был поднят украинский флаг.

"В том состоянии, в котором она была, Ярослава была готова обнимать любого, кто встретится ей на дороге" , – пояснил Беленюк.

Спортсмен посетовал, что молодой атлетке немного не хватило, чтобы показать максимальный результат. Но несмотря на это все равно он считает ее героем.

Что касается травли, то Беленюк высказался против оскорблений Магучих, которая в свои 19 лет еще ребенок. Он полагает, что "представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов". По его мысли, именно в этом заключается проблема, а не в Магучих.

"Я однозначно поддерживаю Ярославу, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину" , - заверил нардеп.

По поводу вызова Ярославы на ковер к с заместителю министра обороны Анне Маляр он сказал, что нужно в первую очередь у спортсменки спросить, что она хочет услышать от чиновницы.