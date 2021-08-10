В "Укрзализныце" отреагировали на инцидент с домогательствами

В Укрзализныце прокомментировали инцидент в поезде Львов-Мариуполь, где нетрезвый пассажир терроризировал попутчиц в купе, сообщает УНИАН.

По словам руководителя клиентского сервиса и коммуникаций Укрзализныци Александра Шевченко в Facebook﻿, все начальники поездов, проводники и стюарды проинструктированы относительно алгоритма действий в случае ссоры, драки или притязаний.

В такой ситуации нарушителю могут сделать замечание или изолировать/снять его с поезда. Пострадавшего могут пересадить на другое место. В некоторых случаях работники должны вызывать полицию.

"Если наши люди не делают что-то из списка или делают недостаточно быстро - будем наказывать и учить. Если полиция не будет реагировать или реагировать недостаточно качественно - мы будем сами выносить проблему" , - написал Шевченко.

По его словам, руководство разбирает каждый случай. Он призвал клиентов фиксировать на видео любую сомнительную ситуацию.

"Если начальник поезда видит конфликт или спорную ситуацию, он прежде всего предложит расселить участников по разным купе. Это как раз то, что пошло не по плану в случае с Katya Stelmashchuk. Это вообще очень показательный кейс, который подсветил сразу все проблемы в куче" , - отметил Шевченко.

Он отметил, что УЗ уже начала устанавливать камеры во всех новых и капитально восстановленных вагонах. Также они работают над увеличением рейсов под охраной и более действенным вмешательством полиции.

В поезде мужчина приставал к девушкам

В поезде Львов-Мариуполь выпивший мужчина приставал к девушкам-попутчицам в купе и хватал за руки.

Девушки несколько раз просили переселить мужчину или их самих. Удалось лишь отправить друга дебошира на место, указанное в его билете.