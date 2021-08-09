Атлетка Тимановская продала свою медаль
Атлетка Кристина Тимановская, которую белорусская команда сняла с Олимпийских игр в Токио после того, как она раскритиковала тренеров, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года, сообщает Украинская правда.
По информации Белорусского фонда спортивной солидарности Тимановская продавала медаль "в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко": самопровозглашенного президента Александра Лукашенко обвиняют в организации разгона демонстрантов и оппозиции после президентских выборов. Репрессии коснулись спортсменов, некоторые из которых были заключены за участие в уличных протестах.
Сейчас медаль продана. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности. В заявлении фонда Тимановская сказала, что Европейские игры были для нее очень важны, потому что проводились на домашней арене.