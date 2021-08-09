Атлетка Тимановская продала свою медаль

Атлетка Кристина Тимановская, которую белорусская команда сняла с Олимпийских игр в Токио после того, как она раскритиковала тренеров, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года, сообщает Украинская правда.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности﻿ Тимановская продавала медаль "в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко": самопровозглашенного президента Александра Лукашенко обвиняют в организации разгона демонстрантов и оппозиции после президентских выборов. Репрессии коснулись спортсменов, некоторые из которых были заключены за участие в уличных протестах.

Сейчас медаль продана. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности. В заявлении фонда Тимановская сказала, что Европейские игры были для нее очень важны, потому что проводились на домашней арене.