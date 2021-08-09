Омбудсмен "просветил" доктора Комаровского о языковой политике

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ответил на критику языковой политики со стороны доктора Евгения Комаровского. Он отметил, что есть Конституция и соответствующие законы, которые нужно соблюдать, сообщает Обозреватель.

Об этом Креминь заявил в эфире телеканала "Украина 24". Политик подчеркнул, что любые комментарии на данную тему бесперспективны.

"Я не могу понять, о чем тут можно говорить. Есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть утвержденный уполномоченный по защите государственного языка" , – сказал языковой омбудсмен.

Креминь пояснил, что в его задачи входит выполнение конституционной нормы по защите граждан и создании условий для лучших возможностей в стране.

Таким образом уполномоченный ответил на слова Комаровского, который возмутился, что в стране есть человек, который считает процент сказанных слов на украинском языке.

По словам врача, он уехал бы из Украины вместе с семьей, если бы знал, что будет жить в стране, где есть языковой омбудсмен.