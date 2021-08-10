Компания Брэнсона собралась на биржу

Авиакомпания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic начала подготовку к первичному публичному размещению акций на бирже (IPO). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в компании, сообщает Лента.Ру.

Руководство Virgin Atlantic уже ведет переговоры с банкирами и потенциальными инвесторами. IPO пройдет на Лондонской фондовой бирже осенью этого года. Контрольным пакетом акций компании владеет Брэнсон, недавно слетавший в космос на собственном ракетоплане.

Ему принадлежит 51 процент акций, остальные 49 процентов — авиакомпании Delta. Таким образом, он утратит контроль над Virgin Atlantic. Компания выйдет на биржу через 37 лет после основания. Sky News не уточняет, на какую оценку рассчитывают руководители.

Британская компания решила выйти на IPO, потому что надеется на скорое восстановление авиасообщения между Великобританией и другими странами. Вырученные от размещения акций средства будут направлены на развитие трансатлантических перелетов.