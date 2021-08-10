Автобаза ГУД закупила 2 микроавтобуса на 4,4 млн грн

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупило два микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно договорам, текст которых обнародован на портале ProZorro, по результатам тендеров Автобаза Госуправления делами договорилось с ООО "Автосоюз" о закупке одного фургона на базе автомобиля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а также один микроавтобус Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.

Кроме того, Автобаза Госуправления делами намерена закупить у ООО "Ксенко авто продакшн" автомобиль скорой помощи типа С за 3,250 млн грн.