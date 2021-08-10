На принца Эндрю подали в суд за изнасилование

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), утверждающая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, в понедельник подала на него в суд на территории США. Об этом рассказал телеканалу Sky News ее адвокат Дэвид Бойс, сообщает ТАСС.

"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона. На протяжении последних пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности" , - заявил Бойс.

Джуфре, ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми, заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

В ноябре 2019 года принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.