Пограничники перехватили квадрокоптер с контрабандными сигаретами

Пограничники Черновицкого отряда помешали пепеправке с помощью беспилотного летательного апарата табачной продукции в страны ЕС, им удалось предотвратить нарушение воздушного пространства на украино-румынской границы, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы ГПСУ правонарушители, за 4-5 километров от границы обустроили место для взлета и посадки беспилотного летательного аппарата, и подготовили ящики для транспортировки. Однако с появлением правоохранителей злоумышленнки скрылись на автомобиле повышенной проходимости. На месте происшествия пограничники обнаружили 6 ящиков с почти 3 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Также наряд обнаружил мультикоптер, мощность которого позволяет транспортировать ящик весом 17 кг.﻿ Сейчас беспилотный летательный аппарат и сигареты доставили в пограничное подразделение для передачи сотрудникам ГФС.