Курс валют НБУ на 10 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 9 августа, понизился до уровня 26.80 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 15 коп до 31.53 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 37.20 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 30 коп до 29.24 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.91 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.801100
|EUR
|Евро
|31.530200
|RUB
|Рубль
|0.364760
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.198600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.241300
|PLN
|Польский злотый
|6.908200