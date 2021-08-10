Курс валют НБУ на 10 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 августа, понизился до уровня 26.80 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 15 коп до 31.53 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 37.20 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 30 коп до 29.24 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.91 за 1 польский злотый.