Курс валют НБУ на 10 августа

Курс валют НБУ на 10 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 августа, понизился до уровня 26.80 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 15 коп до 31.53 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 37.20 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 30 коп до 29.24 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.91 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.801100 --0.034
EUR Евро 31.530200 --0.145
RUB Рубль 0.364760 --0.002
GBP Фунт стерлингов 37.198600 --0.143
CHF Швейцарский франк 29.241300 --0.299
PLN Польский злотый 6.908200 --0.043
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