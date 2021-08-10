Кременчугский НПЗ заработал на полную: ожидать ли снижения цен

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) достиг уровня максимального суточного производства в 14 тыс. тонн топлива, сообщает UBR.

"Завод вышел на заявленные объемы", – заявили в пресс-службе "Укртатнафты" (собственник НПЗ).

На вопрос о том, насколько данная новость повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗС, мнения опрошенных экспертов разделились.

Топливо должно быть "под рукой"

В последнее время в оптовом сегменте цены формировались не по импортному паритету, как раньше, а с учетом граничных цен на АЗС, устанавливаемых Минэкономики.

"Таким образом, оптовики, создавая ситуативный дефицит дизтоплива, фактически "перенесли" центр создания прибыли из розничного сегмента на оптовый", – рассказал гендиректор сети АЗС Sunoil Леонид Косянчук.

По его словам, в сложившейся ситуации, розница была вынуждена "поднимать" цены на АЗС до предела, установленной Минэкономики. А за подобные рыночные "эксперименты" вынуждены были платить потребители.

Увеличение объема собственного производства на 5 тыс. т/сутки "Укртатнафтой" уже "охладило" аппетиты оптовиков. Эксперт отметил, что некоторые цены "пошли вниз".

За сутки цены на дизельное топливо в оптовом сегменте "похудели" на 1 тыс./т.

"Очевидно, что "продолжение следует", как пишут в сериалах", – уверен Леонид Косянчук.

По его мнению, насколько данная тенденция отразится на ценах на АЗС, будет понятно приблизительно через неделю.

"Сегодня таких оснований еще нет, потому что в торговой сети еще остаются нефтепродукты, приобретенные по предварительной цене. По мере замещения дорого ресурса более дешевым, появятся предпосылки к снижению цен на АЗС, хотя это маловероятно в период максимального потребления" , – констатировал гендиректор Sunoil.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также подтвердил, что действия Кременчугского НПЗ повлияли на оптовый сегмент нефтепродуктов. Что касается цен на бензин, дизель и автогаз на АЗС, то тут его прогноз негативный.

"Розница регулируется государством, поэтому я не думаю, что там что-то будет происходить. Главное – это стабильное наполнение рынка" , – отметил он.

По его словам, когда на рынке появляется профицит продукта, то цена на нефтепродукты будет максимально низкой. И наоборот, в случае недостатка поставок – оптовые цены растут.

"Как это было в июле, и как еще есть сегодня" , – констатировал он.

Директор "А-95" подчеркнул, что "большое внутреннее производство важно постоянным наличием продукта, который "есть под рукой" , его не надо откуда-то везти и ждать".

Пик потребления

Кременчугский НПЗ вышел на максимальную мощность тогда, когда в стране пик потребления, заявил эксперт топливного рынка Александр Киримов.

"В этот период "Укртатнафта" ежегодно выходит на свою пиковую мощность. Но как бы это громко не звучало, эта мощность далека от той проектной мощности, на которую рассчитан завод" , – подчеркнул он.

По его оценкам, в настоящее время этот НПЗ работает на 20-22% своей проектной мощности. Но хорошо даже то, что национальный производитель вышел на ту мощность, которую он сам для себя считает пиковой.

"Баланс рынка каким был, таким и останется" , – подчеркнул эксперт.

Согласно прогнозам Александра Киримова, цены на АЗС "снизятся тогда, когда уменьшится потребление" .

По его словам, отечественные производители обеспечивают "по бензину" около 50% потребления. По дизтопливу ситуация хуже – там этот показатель не превышает 30%, а по автогазу – еще хуже, до 20%.