В Греции показали последствия масштабных лесных пожаров

Масштабные лесные пожары в Греции, которые продолжаются около недели, черными буквами вписавшейся в ее историю, отмечают местные жители. Возникшая на фоне аномальной жары огненная стихия уничтожила сотни людских домов и объектов инфраструктуры, а густые леса превратились в пустыри, где от деревьев остались обугленные стволы и пепел, сообщает Обозреватель.

При этом спасатели взялись вырубать некоторые гигантские сосны и создавать пожарные пояса, чтобы не превратить северную часть страны в бушующую мощь огня. В сети также показали последствия ЧП с высоты птичьего полета.

На сегодня битва с пожарами продолжается на острове Эвия. Бойцы пожарной охраны и лесорубы делают все, что в их силах, но признают, что голыми руками и без помощи военной авиации это не просто.

Масштабы лесных пожаров в Греции

"Мы помогаем всем, чем можем. Пытаемся спасти наши села, дома. Ситуация вышла из-под контроля… Все в работе, никто не спит" , – отметил Костас Филиос, который присоединился к ликвидации последствий стихии в качестве волонтера.

Последствия пожаров в Греции с высоты

Огонь опустошил тысячи гектаров земли. И даже если в некоторых местах пожар прошел, стволы деревьев продолжали бесшумно гореть еще в течение многих часов. Там, где прошла катастрофа, остались только останки и развалины.

Последствия пожаров в Греции

"Местные жители говорят, что в какой-то момент огонь погаснет, потому что ему просто нечего будет сжигать. После недели борьбы со стихией многие обращают внимание на то, что происходит после пожара. Разгневанные греки задаются вопросом, смогут ли они остаться на своей земле, смогут ли жить среди пепла" , – передал переживания граждан житель Северной Эвии Апостолос Стаикос.

Стихия унесла жизни людей и разрушила дома

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что правительство немедленного усилит помощь пострадавшим от пожаров и реабилитацию разрушенных районов.

На 10 августа высокую пожароопасность прогнозировали в девяти регионах. Источник: civilprotection.gr

"Я первым извиняюсь за любые слабости. Полностью понимаю боль наших сограждан, видевших сожженные дома или имущество. Любые сбои будут выявлены. И обязанности будут переданы" , – сказал премьер.

Борьба с пожарами продолжалась на острове Эвия. Источник: Google-карта

При этом на вторник, 10 августа, в Генеральном секретариате гражданской защиты выступили с предупреждением об очень высокой пожароопасности (четвертая категория) 10 августа в регионах Илия, Ахайя, Самос и Икария, Закинф, Кефалония и Итака, Додеканес, острова Крит.