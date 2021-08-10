Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти
Школьники вернутся за парты уже совсем скоро, через три недели, сообщает РБК-Украина.
Для посещения учебного заведения всем школьникам обязательно нужно пройти медицинский осмотр и предоставить соответствующую справку.
Справка для первоклассников
Родителям первоклашек нужно оформить медицинскую форму № 086-1/о. В них содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозы, группа по физкультуре и рекомендации в соответствии с клиническим протоколом медицинского ухода за детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Справку можно получить у педиатра или семейного врача.
Список врачей:
- Хирург
- Ортопед-травматолог
- Офтальмолог
- Стоматолог
- Другие специалисты по показаниям
- Анализ крови на гемоглобин
- Другие анализы по показаниям
Ученики 2-11 классов
Остальным школьникам также необходимо проходить ежегодные медосмотры. По рекомендации врачей, такие плановые осмотры необязательно проводить накануне учебного года, чтобы не создавать очереди. Однако справка о состоянии здоровья ребенка нужна обязательно.
Узких специалистов и анализы нужно проходить только по рекомендациям педиатра или семейного врача.
Такие осмотры входят в Программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для посещения узкого специалиста, семейный врач выпишет электронное направление. Направление не нужно для визита к детскому гинекологу, стоматологу или врачу, у которого ребенок находится под наблюдением в связи с хроническим заболеванием.
В 11 лет рекомендуется пройти:
- Хирурга
- Ортопеда-травматолога
- Офтальмолога
- Стоматолога
В 14-15 лет рекомендуется пройти:
- Стоматолога
- Гинеколога детского или подросткового
- Эндокринолога
- Хирурга
- Психолога (по показаниям)
В 16-17 лет рекомендуется пройти осмотр у:
- Стоматолога
- Гинеколога
- Сделать флюорографию
Анна Шиканова