В Украине запустили Платформу энергоэффективности

Платформа энергоэффективности прошла все этапы тестирования и переведена в режим свободного доступа. Ресурс содержит всю необходимую информацию о реформе энергоэффективности, инструменты для проведения мероприятий по энергоэффективности в различных сферах, а также базу знаний для обучения профильных специалистов.

Об этом сообщил﻿ генеральный директор Директората энергоэффективности Минрегиона Дмитрий Петрунин.

"Платформа энергоэффективности - это площадка для эффективной коммуникации между потребителями и специалистами. Прямо сейчас на ресурсе можно найти исполнителя для принятия энергоэффективных мер. К тому же, на платформе потребители могут получить информацию о различных программах, которые помогают улучшить энергоэффективность домов или предприятий" , - отметил Петрунин.

В частности, на платформе﻿ можно посчитать затраты на тепло, электроэнергию и определить примерную стоимость энергомодернизации. А также узнать о лучших практиках и путях экономии энергии. Кроме того, потребители могут найти партнеров для качественной реализации энергоэффективных мер.