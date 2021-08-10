Перебои с поставками: бизнес призвал отменить ограничения на закупках СУГ

Нефтегазовая ассоциация Украины обратилась к министру экономики Алексею Любченко и председателю парламентского комитета ВРУ по вопросам экономического развития с просьбой внести изменения в закон о публичных закупках, чтобы отменить 90-дневное ограничение на изменение цены на сжиженные газы.

Как отмечают в НАУ﻿, путем изменения законодательства сжиженный газ для автомобилей, бытового и промышленного потребления исключили из перечня видов топлива, к которым не применяются ограничения сроков изменения цены. Стоимость СУГ может меняться не чаще, чем один раз в 90 дней с момента подписания договора о госзакупке.

"Рынки газа являются динамичными, а биржевые котировки в течение 2020–2021 годов изменились почти на 50%. При таких требованиях операторы ... будут вынуждены отказаться от длительных контрактов п﻿о сжиженным газам, что в свою очередь может привести к рискам с бесперебойным снабжением этими видами топлива для государственных и коммунальных нужд" , - сообщили в НАУ.

Представители бизнеса просят отменить ограничение. Это поможет устранить "дискриминации на рынке топлива" и риски с бесперебойным снабжением ресурсом.