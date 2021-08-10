В ВСУ заявили, что армия готова дать отпор агрессору

Вооруженные силы Украины готовы обороняться и дать отпор агрессору в случае полномасштабного вторжения и попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный, сообщает Укринформ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - сказал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что с целью наращивания оперативных возможностей органами военного управления сил обороны для управления объединенной группировкой войск в ходе выполнения задач по обороне определенных районов и объектов критической инфраструктуры с 9 по 13 августа 2021 одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командно-штабная тренировка с командованием объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям.