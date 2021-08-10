В Млечном пути обнаружили загадочную структуру огромных размеров

Огромная газовая структура неизвестного происхождения была обнаружена в Млечном Пути астрономами из Китая. Гигантский сгусток газа получил название Cattail, сообщает Обозреватель.

Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, коротко о нем рассказал Science Alert. Объект привел в замешательство астрономов, так как учитывая его размер, было сложно его не заметить ранее.

Определить его природу они так и не смогли. В то же время, признали его самым удаленным скоплением газа, которое, по одной из версий экспертов, является частью ранее неизвестного галактического спирального рукава.

Издание отметило, что для идентификации нового объекта, ученые использовали сферический радиотелескоп с апертурой в пятьсот метров (FAST).

Главной целью исследователей был поиск облака нейтрального атомарного водорода (HI), который встречается в спиральных рукавах галактик.

Измерения показали, что Cattail находится на расстоянии 71 750 световых лет от центра нашей галактики, намного далее подобных и известных астрономам спиральных рукавов. Его длина - около 16 300 световых лет.