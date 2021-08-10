Бонусы за вакцинацию: как украинцев заманивают на COVID-прививку

Еще в июле министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что нужно не принуждать людей вакцинироваться от ковида, а мотивировать. Тем не менее, на прививки, если судить в целом по стране, идут неохотно. В итоге, в некоторых городах уже началась раздача "плюшек" для привитых, а кое-где вакцинацию сделали обязательной, сообщает Вести.

Призы для вакцинированных

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не стесняется брать на себя политическую ответственность и показывать личный пример. На деле это означает акцию от городской власти. Всем вакцинированным жителям Днепра сулят бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро.

"Ну и в качестве "плюшек" будем ходить в кино бесплатно", — сообщил Филатов, подписав соответствующее распоряжение.

Для вакцинированных двумя дозами уже готовят месячные проездные. А у кинотеатров попросят скидки для просмотра фильмов в залах без масок.

К своим подчиненным Филатов применяет кнут. По его словам, они должны привиться от ковида. А если не хотят — пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР. Или увольняются.

Несказанно повезло футбольным болельщикам Киева и Полтавы — за прививку им выдают билеты на матчи. В Киеве такую акцию Минздрав провел совместно с ФК "Шахтер". В центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall бесплатно выдавали пригласительные на матчи с ФК "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа).

А полтавский футбольный клуб "Ворскла", соответственно, дарит билеты на свои матчи.

"Их смогут получить в каждом из пяти полтавских центров вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа", — рассказал глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Особая система призовых и в сети магазинов медтехники. За прививку дают два дня оплачиваемого отпуска, а за предъявление паспорта вакцинации — до конца года +10% к зарплате и единоразовый приз в размере 1000 грн.

Добровольно-принудительно?

На фоне пряников, которых пока раздают еще не слишком много, есть и добровольно-принудительная форма. К примеру, Госагентство развития туризма рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала для получения "знака безопасности". Если привьется весь персонал, отель получит спецнаклейку и будет внесен в список "вакцинированных" заведений. Как рассказали в одном из отелей Одессы, иностранные гости, в отличие от наших, часто интересуются мерами безопасности от коронавируса, спрашивают, весь ли персонал вакцинирован.

"А с прививками у персонала дела обстоят плохо — не хотят", — сетуют в отеле.

Президент Ассоциации рестораторов Ольга Насонова также уверяет, что персонал общепита не горит желанием вакцинироваться.

"Если люди старше 40 лет охотно идут на вакцинацию, то молодежь — нет, вплоть до увольнения. Сегодня ощущается кадровый голод, и рестораторы берут на работу буквально всех, стараясь их удержать. Если официанты знают, что они могут пойти работать туда, где не требуют вакцинироваться, они уйдут. А если не будет альтернативы, если в сфере обслуживания вакцинация будет основным требованием, только тогда рестораторы смогут настаивать. Хотя я думаю, что если вакцинированным сотрудникам будут предлагать какие-то премии, подарки, дело может уже сейчас сдвинуться с мертвой точки", — говорит Ольга Насонова.

Кстати, по ее данным, власти уже передумали требовать ковид-паспорта у посетителей, как это было в Москве.

А в Украинском союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что сотрудников не принуждают к вакцинации, а уговаривают.

"Я не слышала, чтобы кто-то из руководителей крупных компаний предлагал какие-то льготы. Хотя они индивидуально все решают. Но думаю, что те, кто заинтересован в работе, а не в простое, скоро будет думать и о поощрении привитых сотрудников", — сказала руководитель пресс-службы УСПП Ирина Куцюк.

Как наградят врачей

Минздрав обеспечит семейных врачей 50 баллами непрерывного профессионального развития, если у них будет вакцинировано 80% взрослых пациентов. Также рассматривается возможность введения дополнительного финансового вознаграждения.