Самый мощный натуральный антибиотик: от боли в горле и мигреней

Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала средство против... всего.⠀

Масло настолько сильное, что убирает боль / спазм за несколько секунд-минут (даже там, где медицинским препаратам требуется несколько дней). Лучше принять его при первых признаках болезни, чтобы не разболеться.

В Австрии масло черного тмина официально назначают некоторым онкобольным вместо химиотерапии. При этом масло оплачивает государство.

Это антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противопаразитарное, противоаллергическое, спазмолитическое, лактогонное средство.

фото: instagram.com/veronika_naturomama

Для чего можно применять масло черного тмина:

укрепление иммунитета

желчегонное

как средство, регулирующее гормоны

для снижения уровня холестерина в крови

для гармонизации давления

при проблемах с печенью

при вздутии живота

при подагре

при головной боли, мигрени

уменьшает кровоточивость десен

для увеличения лактации

при комплексном лечении бесплодия

при лечении коронавируса

при комплексном лечении онкологических заболеваний

для лечения сахарного диабета

в протоколе против седины

при артритах / артрозах / остеопорозах

если есть проблемы с пищеварением (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея)

при болезни Хашимото.

Масло способствует:

1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,

2. Восстановлению клеточных мембран,

3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,

4. Нормализации кислотности желудочного сока,

5. Балансу кишечной микрофлоры

Противопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.

Применение масла черного тмина

1 ч﻿. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.

Автор: Татьяна Турчаникова