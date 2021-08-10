Самый мощный натуральный антибиотик: от боли в горле и мигреней
Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала средство против... всего.⠀
- Масло настолько сильное, что убирает боль / спазм за несколько секунд-минут (даже там, где медицинским препаратам требуется несколько дней). Лучше принять его при первых признаках болезни, чтобы не разболеться.
- В Австрии масло черного тмина официально назначают некоторым онкобольным вместо химиотерапии. При этом масло оплачивает государство.
- Это антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противопаразитарное, противоаллергическое, спазмолитическое, лактогонное средство.
Для чего можно применять масло черного тмина:
- укрепление иммунитета
- желчегонное
- как средство, регулирующее гормоны
- для снижения уровня холестерина в крови
- для гармонизации давления
- при проблемах с печенью
- при вздутии живота
- при подагре
- при головной боли, мигрени
- уменьшает кровоточивость десен
- для увеличения лактации
- при комплексном лечении бесплодия
- при лечении коронавируса
- при комплексном лечении онкологических заболеваний
- для лечения сахарного диабета
- в протоколе против седины
- при артритах / артрозах / остеопорозах
- если есть проблемы с пищеварением (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея)
- при болезни Хашимото.
Масло способствует:
1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,
2. Восстановлению клеточных мембран,
3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,
4. Нормализации кислотности желудочного сока,
5. Балансу кишечной микрофлоры
Противопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.
Применение масла черного тмина
1 ч. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.
Автор: Татьяна Турчаникова