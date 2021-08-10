Самый мощный натуральный антибиотик: от боли в горле и мигреней

Самый мощный натуральный антибиотик: от боли в горле и мигреней

Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала средство против... всего.⠀

  • Масло настолько сильное, что убирает боль / спазм за несколько секунд-минут (даже там, где медицинским препаратам требуется несколько дней). Лучше принять его при первых признаках болезни, чтобы не разболеться.
  • В Австрии масло черного тмина официально назначают некоторым онкобольным вместо химиотерапии. При этом масло оплачивает государство.
  • Это антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противопаразитарное, противоаллергическое, спазмолитическое, лактогонное средство.
Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигреней
фото: instagram.com/veronika_naturomama

Для чего можно применять масло черного тмина:

  • укрепление иммунитета
  • желчегонное
  • как средство, регулирующее гормоны
  • для снижения уровня холестерина в крови
  • для гармонизации давления
  • при проблемах с печенью
  • при вздутии живота
  • при подагре
  • при головной боли, мигрени
  • уменьшает кровоточивость десен
  • для увеличения лактации
  • при комплексном лечении бесплодия
  • при лечении коронавируса
  • при комплексном лечении онкологических заболеваний
  • для лечения сахарного диабета
  • в протоколе против седины
  • при артритах / артрозах / остеопорозах
  • если есть проблемы с пищеварением (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея)
  • при болезни Хашимото.

Масло способствует:

1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,

2. Восстановлению клеточных мембран,

3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,

4. Нормализации кислотности желудочного сока,

5. Балансу кишечной микрофлоры

Противопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.

Применение масла черного тмина

1 ч﻿. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.

Автор: Татьяна Турчаникова

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