Приручение или уничтожение: что делают с "Нацкорпусом"

В "Нацкорпусе" анонсировали штурм силовиками их киевского штаба сегодня, в 5 утра. Сомнительно, что сотрудники СБУ приедут на бывший завод "Атек", когда их ждут, сообщает Depo.ua.

Вместе с тем, вокруг "Нацкорпуса" действительно происходят интересные процессы, которые могут или отбросить это движение в полный маргинес, или добавить ему электоральных баллов.

Кого собирается "переломить" Белый вождь "азовцев"

Как известно, семеро задержанных на Харьковщине представителей "Нацкорпуса" по решению суда отправились на два месяца в СИЗО без возможности внесения залога. Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Сергея Величко, Олега Скрипку, Кирилла Крикунова, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева подозревают в создании преступной группировки, которая занималась рэкетом.

На суд над побратимами съезжались участники "азовского движения", однако их автобусы остановили силовики. По официальной информации, из-за плановых антитеррористических учений. В СБУ сообщили интересную деталь: около 80% пассажиров автобусов "Нацкорпуса" не принимали участия в АТО/ООС на востоке Украины.

Лидер движения Андрей Билецкий, выступая под стенами суда, где избирали меру пресечения его людям, вспомнил о временах Януковича (тогда, напомним, он находился в заключении), пообещал своих не отдавать и "переломить" оппонентов.

В заявлении "Нацкорпуса" в давлении обвинил непосредственно президента Зеленского и его Офис. А вчера глава харьковской организации "Национального корпуса" Константин Немичев сообщил: сотрудники СБУ планируют новые обыски у его побратимов.

Вслед за ним заместитель председателя "Нацкорпуса" Владислав Соболевский анонсировал штурм базы организации, которая находится на территории бывшего завода "Атек" в Святошинском районе столицы.

"Мы это связываем с тем, что осенью будет имплементирован план Штайнмайера, будет встреча Зеленого с Путиным и ни один украинец не имеет права пискнуть. Для этого нужно дочистить и добить всех, кто против, — все патриотические организации. Завтра у нас, скорее всего, будет такая история", — сообщил Соболевский.

Когда вышла эта публикация, до анонсированного визита бойцов "Альфы" осталось полчаса. Вряд ли те приедут сегодня в 5 утра, или вообще приедут. Но, если такое произойдет, значит о спецоперациях СБУ становится известно задолго до их проведения. И это уже проблема внутри спецслужбы.

Путь на политическую обочину: Несчасливая судьба украинских националистических партий

Во время Революции Достоинства и с началом украино-российской войны популярность радикальных националистических движений в Украине достигла пика. А на России так боялись "правосека" Дмитрия Яроша, что сначала объявили его победителем президентских выборов в Украине в 2014 году, а затем регулярно находили "визитки Яроша", держа своих граждан в страхе перед бандеровцами, которые забирают россиян в рабство.

Однако реальную поддержку националистов продемонстрировали выборы: высокий результат — 1,16% — на них одержал лидер "Свободы" Олег Тягнибок, а Дмитрий Ярош не дотянул до 1%. На досрочных парламентских выборах несколько националистических партий пошли разными колоннами и в итоге не попали в Верховную Раду.

На местных выборах 2015 года более или менее успешно выступили "свободовцы". Однако и они вместе с другими националистическими проектами теряли поддержку. При этом эксперты отмечали, что из уст спикеров этих движений звучит много критики в адрес тогдашнего президента. Особенно эта критика усилилась с приближением президентских выборов 2019 года.

Тот же "Нацкорпус", как и его идеологические антиподы "шариевцы" , фактически преследовал Петра Порошенко, приняв активное участие в кампании вокруг свинарчукгейта. В итоге согласованный выдвиженец националистов, "свободовец" Руслан Кошулинский получил лишь 1,62% голосов, заняв 9 место.

Казалось, националисты избавились от Порошенко, с которым конкурировали за национал-патриотический электорат, однако на досрочных выборах 2019 года совместный поход на выборы под брендом "Свободы" завершился электоральным провалом — 2,15%, 11 место, ниже упомянутых "шариевцев".

Прошлогодние местные выборы только стали подтверждением скатывания националистических партий в политический маргинес: "Свобода" в целом по Украине (но преимущественно в Галичине) смогла набрать 2,07%, "Национальный корпус" 0,04%, от "Правого сектора" в местные советы выбрали только 2-х депутатов. В общем эти три партии получили менее тысячи мандатов по всей стране.

Почему власти может быть выгодно прижать "Нацкорпус" именно сейчас

Такое электоральное пике имеет свое объяснение. Здесь и падение доверия к лидерам правых партий, и потеря избирателя из-за того, что многие пункты идеологии уже воплотились в государственной политике, и идеологическое размывание, когда правые по сути партии выступают с левацкими лозунгами против продажи земли.

Но если та же "Свобода" осела в своем базовом регионе, где пытается закрепиться для возможного возвращения в общеукраинскую политику, то у "Нацкорпуса" дела совсем плохи. И даже не потому, что их партийный рейтинг находится на уровне статистической погрешности. Куда хуже, что представителей этой организации через громкое уголовное дело, в котором много подозреваемых, связывают с рэкетом и таким образом подрывают основы мифа о героях и патриотах из "азовского движения".

Здесь упоминается история роты "Торнадо" , бойцы которой получили различные сроки заключения по подозрению в преступной деятельности, а само подразделение расформировали в 2015 году. Сейчас уже мало кто вспоминает о "Торнадо" , а относительно недавно их дело гремело на всю страну. И тогдашнюю власть, как и сейчас - нынешнюю, на всех эфирах обвиняли в притеснениях патриотов и участников АТО.

Если верить "нацкорпусовцам" , делом о рэкете власть давит на них и пытается дискредитировать. Предположим, что это правда. Кто от этого выиграет? Для власти важно показать обществу три вещи:

право на насилие имеет исключительно она, а не парамилитарные организации, даже если у тех есть значительные заслуги на войне;

только государство обладает монопольным правом на тему ветеранов, ни одна политическая структура не должна прикрываться ветеранами;

государство через его силовые органы контролирует улицу и способно противодействовать массовым протестам, что частично было продемонстрировано на примере остановленных автобусов с активистами "Нацкорпуса".

Поэтому нельзя исключать, что кроме дел о бандитизме обществу покажут какой-то компромат о связи отдельных деятелей "азовского движения" с российскими спецслужбами. Это должно иметь эффект информационной бомбы.

Или же происходящее — попытка проверить, насколько опасными и насколько контролируемыми могут быть радикальные движения в перспективе ближайшей осени, когда прогнозируется очередной "шатун" (в Украине давняя традиция — каждую осень или голосовать, или митинговать). То есть, двери в президентский Офис сломают, а стены обрисуют, как это было на митинге в поддержку Сергея Стерненко, или же будут штурмовать по-серьезному.

И все же не верится, что "Нацкорпус" хотят нейтрализовать. С одной стороны, сейчас выгодное время для этого, ведь, несмотря на большое разочарование властью, градус протестных настроений невысок. Но с другой — зачем ликвидировать то, что можно попробовать взять под контроль. А если не получится — маргинализировать.

Юрий Васильченко