Земля в киевском регионе резко подорожает

В этом году стоимость земельных участков в столичном регионе может вырасти на 20%. Такой прогноз сделал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает UBR.

За первые 7 месяцев этого года подорожание земли на расстоянии до 20 км от Киева уже составило в среднем 15-18%. Кроме того, говорит эксперт, основной спрос сконцентрирован на наделах площадью 10-15 соток с рекреационными возможностями (вблизи озер, рек или лесов) и подведенными инженерными коммуникациями.

По его словам, также достаточно активен рынок земли под застройку: по официальным данным Минюста, количество сделок с земельными участками во II кв. 2021-го по сравнению с I кв. выросла более чем на 20%. Помимо этого, подмечает глава АСНУ, спрос на землю и в дальнейшем будет расти по 3-5% ежемесячно.

"Сейчас спрос на земельные участки уже на 5-7% превышает предложение. Вероятно, к концу года количество покупателей будет на 15% больше реального количества выставленных на продажу участков" , – подчеркнул Юрий Пита.

Большинство сделок с землей в этом годе проводилось в инвестиционных целях. В разбивке по сегментам рынка украинцы чаще всего вкладывают деньги в такую недвижимость:

более 45% инвесторов интересует первичный рынок жилья;

около 30% – рынок земельных участков и загородной недвижимости (частные дома, таунхаусы, коттеджи);

примерно 25% инвесторов вкладывают средства во вторичный рынок (в основном малогабаритные квартиры площадью 35-50 м2 старой застройки).

Из-за экономической неопределенности, возможного нового локдауна, до конца года количество инвестиционных сделок может вырасти еще на 5-10%.

"Граждане будут пытаться обезопасить себя от экономической непрогнозированности, вкладывая средства именно в недвижимость, ведь нет других равнозначных рынков для инвестиций, которые бы гарантировали не только сохранение денег, но и возможную прибыль" , – отметил специалист.

Эксперт обратил особое внимание, что до конца года фактически будет сформирована максимальная цена на землю под застройку и в течение первой половины 2022-го ценовые колебания будут незначительными.