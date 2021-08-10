Андре Тан назвал 7 модных вещей сезона осень-зима 2021/2022
Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут облегающие платья по фигуре, мини-юбки и романтичные блузы. Также на пике популярности останутся модные платки, сообщает Обозреватель.
Кроме того, одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.
Облегающие bodycon платья по фигуре
- Облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Тан советует комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах.
Юбки мини
- Самое время демонстрировать свои ножки. Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска", и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.
Романтичные блузы
- Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники – must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет демин или маскулинный низ.
Монограммы
- Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre – их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.
Бра-топы
- Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.
Платки как головной убор
- Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.
Лавандовый цвет
- Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки. Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.