На въездах в Киев установили бронетехнику и блокпосты

В Киеве проходит активная фаза командно-штабных учений, на некоторых въездах в столицу установили блокпосты и бронетехнику, сообщает Новое время.

Как сообщили в МВД, к учениям привлекли подразделения ВСУ и Нацгвардии, а также кинологов.

Обучение предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице.