К 2040 году 2/3 продаж автомобилей будут приходиться на электрокары
В мире к 2040 году на электрокары будет приходиться две трети продаж всех автомобилей, сообщает Экономическая правда.
По мнению экспертов BloombergNEF, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей резко возрастут – с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040 году. Больше всего "зеленые" машины будут доминировать в Европе и Китае.
В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по мнению аналитиков, уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться.
В BloombergNEF отмечают, что развитие электромобилей ускоряется благодаря улучшению характеристик аккумуляторов и их стоимости, увеличению количества пунктов зарядки и государственной политике, которая стимулирует отказываться от авто с ДВС.